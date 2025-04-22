Кардонат Макс (Cardonat Max)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 258 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
560,39
Экономия при брони: -26,94 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
551,69
Экономия при брони: -18,24 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
537,05
Экономия при брони: -53,73 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,90 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,90 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
532,10
Экономия при брони: -93,42 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
525,15
Экономия при брони: -78,24 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,90 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
524,88
Экономия при брони: -68,97 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
524,40
Экономия при брони: -85,72 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
515,50
Экономия при брони: -77,01 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
531,00
Экономия при брони: -92,85 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,00
Экономия при брони: -81,85 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
540,51
Экономия при брони: -62,92 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,65
Экономия при брони: -90,16 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,40
Экономия при брони: -91,91 грн