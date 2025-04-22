Киев
Кардонат Макс (Cardonat Max)

Кардонат Макс (Cardonat Max)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
478,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
440,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,00
Экономия при брони: -51,80 грн
478,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
478,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
521,85
Экономия при брони: -89,39 грн
432,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
540,60
Экономия при брони: -62,40 грн
478,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
488,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
553,14
Экономия при брони: -82,77 грн
470,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
422,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
478,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
430,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
526,20
Экономия при брони: -87,49 грн
438,71 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
478,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
423,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,45
Экономия при брони: -95,04 грн
432,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,99
Экономия при брони: -89,28 грн
438,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,10
Экономия при брони: -41,90 грн
478,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,35
Экономия при брони: -92,23 грн
438,12 грн
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