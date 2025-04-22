Кардонат Макс (Cardonat Max)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,00
Экономия при брони: -51,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
521,85
Экономия при брони: -89,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
540,60
Экономия при брони: -62,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
553,14
Экономия при брони: -82,77 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
526,20
Экономия при брони: -87,49 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,45
Экономия при брони: -95,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,99
Экономия при брони: -89,28 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,10
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,35
Экономия при брони: -92,23 грн