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Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Львов (378842) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
108,71
Экономия: -13,69 грн
95,02 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
85,67 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
103,01
Экономия: -17,41 грн
85,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -25,29 грн
87,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
95,71
Экономия: -4,81 грн
90,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (3)
99,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -10,78 грн
87,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
102,12
Экономия: -7,76 грн
94,36 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (2)
99,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67-А
Всего: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мучная, 2
Всего: упаковка (2)
99,35 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
85,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
102,96
Экономия: -8,64 грн
94,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
97,34
Экономия: -9,65 грн
87,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
101,99
Экономия: -14,78 грн
87,21 грн