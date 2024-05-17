Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИАнилидыПарацетамол, комбинации без психолептиковАмицитрон® плюс без сахараЦены в аптеках

Амицитрон® плюс без сахара порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Львов (421617) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
338,43
Экономия: -45,67 грн
292,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
290,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (7)
253,18 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
290,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
255,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
290,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
290,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: порошок для орального раствора (9)
297,46
Экономия: -39,36 грн
258,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
395,99
Экономия: -121,78 грн
274,21 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
290,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
333,78
Экономия: -31,25 грн
302,53 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: порошок для орального раствора (1)
255,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
290,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
290,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
290,40 грн