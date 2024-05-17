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Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Львов (421615) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
350,52
Экономия: -47,29 грн
303,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
293,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (6)
271,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
293,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
255,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
293,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
232,75
Экономия: -11,42 грн
221,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: порошок для орального раствора (7)
312,70
Экономия: -41,38 грн
271,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), саше (3)
292,25
Экономия: -27,36 грн
264,89 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: порошок для орального раствора (2)
278,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
293,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
306,92
Экономия: -23,58 грн
283,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
293,60 грн