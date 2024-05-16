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Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Киев (421615) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
301,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
269,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
272,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), саше (3)
317,01
Экономия: -55,11 грн
261,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -53,76 грн
277,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1), саше (2)
293,63
Экономия: -36,59 грн
257,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
324,15
Экономия: -57,01 грн
267,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1), саше (6)
305,13
Экономия: -36,55 грн
268,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1), саше (3)
318,00
Экономия: -50,86 грн
267,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2), саше (7)
310,62
Экономия: -24,13 грн
286,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1), саше (8)
315,86
Экономия: -43,03 грн
272,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
261,87
Экономия: -8,76 грн
253,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: порошок для орального раствора (6)
294,28
Экономия: -31,92 грн
262,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
301,01
Экономия: -31,62 грн
269,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
300,76
Экономия: -41,07 грн
259,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1), саше (8)
312,61
Экономия: -48,09 грн
264,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1), саше (1)
326,44
Экономия: -59,30 грн
267,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: порошок для орального раствора (7)
314,12
Экономия: -48,29 грн
265,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2), саше (1)
372,00
Экономия: -11,16 грн
360,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: порошок для орального раствора (9)
313,77
Экономия: -57,92 грн
255,85 грн