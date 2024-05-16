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Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Харьков (421615) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), саше (4)
322,28
Экономия: -35,56 грн
286,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: порошок для орального раствора (8)
262,70
Экономия: -9,59 грн
253,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
295,99
Экономия: -33,37 грн
262,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), саше (4)
330,92
Экономия: -49,05 грн
281,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: саше (2)
282,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: порошок для орального раствора (8)
319,45
Экономия: -54,93 грн
264,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), саше (9)
290,76
Экономия: -43,23 грн
247,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: порошок для орального раствора (9)
291,24
Экономия: -30,80 грн
260,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2), саше (3)
291,15
Экономия: -25,32 грн
265,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
323,29
Экономия: -41,93 грн
281,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
332,37
Экономия: -37,67 грн
294,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
320,99
Экономия: -43,76 грн
277,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1), саше (3)
350,84
Экономия: -60,14 грн
290,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2), саше (5)
310,17
Экономия: -29,07 грн
281,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
302,67
Экономия: -33,54 грн
269,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: порошок для орального раствора (3)
308,09
Экономия: -43,22 грн
264,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: порошок для орального раствора (8)
304,19
Экономия: -33,92 грн
270,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
287,04
Экономия: -22,70 грн
264,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: порошок для орального раствора (7)
296,60
Экономия: -27,92 грн
268,68 грн