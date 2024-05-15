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Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (421615) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), саше (2)
334,07
Экономия: -47,24 грн
286,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
324,30
Экономия: -38,97 грн
285,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), саше (5)
335,34
Экономия: -48,32 грн
287,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), саше (8)
311,40
Экономия: -30,30 грн
281,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
308,18
Экономия: -36,28 грн
271,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: порошок для орального раствора (8)
320,19
Экономия: -58,29 грн
261,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), саше (4)
313,29
Экономия: -44,49 грн
268,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), саше (1)
332,90
Экономия: -46,18 грн
286,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
323,83
Экономия: -38,47 грн
285,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для орального раствора (7)
284,04
Экономия: -30,91 грн
253,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), саше (5)
303,92
Экономия: -35,97 грн
267,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3), саше (2)
305,96
Экономия: -33,12 грн
272,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2), саше (4)
338,75
Экономия: -52,93 грн
285,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
320,49
Экономия: -51,69 грн
268,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
270,25
Экономия: -17,14 грн
253,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1), саше (9)
300,55
Экономия: -28,86 грн
271,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
317,18
Экономия: -43,27 грн
273,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (1)
310,53
Экономия: -29,33 грн
281,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: порошок для орального раствора (3)
319,87
Экономия: -31,93 грн
287,94 грн