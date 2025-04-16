Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
205,88
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,09
Экономия при брони: -19,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
214,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
197,61
Экономия при брони: -8,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -43,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
209,34
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
189,54
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
194,97
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
236,89
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,00
Экономия при брони: -14,00 грн