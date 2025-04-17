Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,16
Экономия при брони: -13,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
206,47
Экономия при брони: -15,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
210,36
Экономия при брони: -19,29 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
206,77
Экономия при брони: -23,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
236,20
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
197,54
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
202,98
Экономия при брони: -19,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,94
Экономия при брони: -32,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,75
Экономия при брони: -17,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -47,40 грн