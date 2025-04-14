Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,21
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
235,45
Экономия при брони: -8,71 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,68
Экономия при брони: -15,93 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
205,43
Экономия при брони: -9,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,20
Экономия при брони: -40,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
237,52
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
202,91
Экономия при брони: -11,94 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
183,23
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
204,54
Экономия при брони: -10,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,21
Экономия при брони: -15,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина