Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,11
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,80
Экономия при брони: -42,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,80
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
199,00
Экономия при брони: -12,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,95
Экономия при брони: -15,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,80
Экономия при брони: -42,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -51,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,80
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,72
Экономия при брони: -12,66 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -51,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
212,60
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,61
Экономия при брони: -14,41 грн