Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 615 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
236,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -45,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
189,55
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,38
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
206,14
Экономия при брони: -13,99 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
209,30
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,76
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
199,86
Экономия при брони: -7,27 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина