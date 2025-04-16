Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
212,15
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,75
Экономия при брони: -9,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,70
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
212,88
Экономия при брони: -21,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
218,66
Экономия при брони: -10,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,80
Экономия при брони: -45,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
199,49
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
174,19
Экономия при брони: -6,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
197,01
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
207,50
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
209,22
Экономия при брони: -13,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -44,40 грн