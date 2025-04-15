Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
207,04
Экономия при брони: -14,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
207,19
Экономия при брони: -15,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,89
Экономия при брони: -14,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -52,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
199,13
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
241,09
Экономия при брони: -14,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
206,10
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
202,22
Экономия при брони: -10,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,14
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,49
Экономия при брони: -10,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
205,96
Экономия при брони: -16,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,45
Экономия при брони: -10,56 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,70
Экономия при брони: -10,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
195,86
Экономия при брони: -5,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
204,50
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн