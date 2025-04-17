Тевалор Бензидамин (Tevalor Benzydamine)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,80
Экономия при брони: -47,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,70
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
212,11
Экономия при брони: -20,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,00
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
204,94
Экономия при брони: -24,93 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,70
Экономия при брони: -47,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,39
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -54,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
207,40
Экономия при брони: -15,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
211,80
Экономия при брони: -22,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
234,40
Экономия при брони: -54,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
201,36
Экономия при брони: -20,51 грн