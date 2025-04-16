Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
224,60
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -17,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
217,27
Экономия при брони: -8,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,96
Экономия при брони: -14,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
198,97
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
226,45
Экономия при брони: -14,79 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,56
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
263,22
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
216,12
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -30,00 грн