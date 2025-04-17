Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
226,20
Экономия при брони: -20,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,30
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
232,02
Экономия при брони: -26,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,30
Экономия при брони: -56,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -54,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
242,20
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,99
Экономия при брони: -16,73 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,82
Экономия при брони: -18,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,30
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
218,34
Экономия при брони: -15,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
226,00
Экономия при брони: -21,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
243,00
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
230,47
Экономия при брони: -26,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,52
Экономия при брони: -19,18 грн