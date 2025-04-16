Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,26
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20
Экономия при брони: -50,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,51
Экономия при брони: -16,01 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
231,15
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
233,76
Экономия при брони: -20,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -57,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -57,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,31
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
228,01
Экономия при брони: -22,52 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
213,89
Экономия при брони: -18,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
230,36
Экономия при брони: -17,21 грн