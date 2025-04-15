Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
218,74
Экономия при брони: -10,22 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,10
Экономия при брони: -47,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -54,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
249,70
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
222,29
Экономия при брони: -15,68 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,94
Экономия при брони: -12,57 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,30
Экономия при брони: -56,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -54,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20
Экономия при брони: -47,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -54,70 грн