Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 884 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -47,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -46,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,50
Экономия при брони: -11,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
218,72
Экономия при брони: -11,95 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
230,20
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
228,14
Экономия при брони: -13,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,50
Экономия при брони: -46,20 грн