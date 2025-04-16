Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
203,81
Экономия при брони: -12,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,61
Экономия при брони: -12,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,82
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,30
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,21
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
200,49
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
216,51
Экономия при брони: -10,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20
Экономия при брони: -51,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
229,79
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,31
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20 грн