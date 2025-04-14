Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
224,11
Экономия при брони: -17,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,21
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -56,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20
Экономия при брони: -49,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,59
Экономия при брони: -10,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,65
Экономия при брони: -14,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,10
Экономия при брони: -49,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,71
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
221,55
Экономия при брони: -13,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
227,43
Экономия при брони: -17,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
226,55
Экономия при брони: -9,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
216,95
Экономия при брони: -9,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
220,67
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
209,50
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина