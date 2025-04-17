Декатилен Орис (Decathylene Oris)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,10
Экономия при брони: -51,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,22
Экономия при брони: -7,42 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20
Экономия при брони: -51,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -60,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
223,84
Экономия при брони: -28,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
256,00
Экономия при брони: -60,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
259,87
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
243,90
Экономия при брони: -48,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
218,00
Экономия при брони: -23,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,10
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
225,01
Экономия при брони: -16,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
233,08
Экономия при брони: -19,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Декатилен Орис спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Украина
247,20 грн