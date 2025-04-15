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Аскорбиновая кислота+цинк+витамин Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)

Аскорбиновая кислота+цинк+витамин Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,11 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 50
69.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борислав, ул. Ковалива, 46-Г
73.9 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Броды, ул. Золотая, 3
85.1 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,96 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 12
96.1 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
98.9 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
113.3 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,41 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
114.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
114.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
127,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 55
120.6 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
126,38 грн
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