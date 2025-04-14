Аскорбиновая кислота+цинк+витамин Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 51
3.7 км
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком