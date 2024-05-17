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АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0,8 г тм Solution Pharm, №30 - Львов (838886) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (5)
136,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
137,13 грн
В других городах:
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Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
135,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (1)
135,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
136,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
135,29 грн
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Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (6)
135,27 грн
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Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (6)
135,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
136,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (6)
135,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (6)
136,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (6)
136,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (2)
136,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
135,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
135,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
136,78 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (6)
135,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
137,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (6)
135,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (3)
135,29 грн