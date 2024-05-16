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АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0,8 г тм Solution Pharm, №30 - Харьков (838886) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
136,96 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (6)
135,79 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
136,80 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
136,82 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
136,58 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
136,86 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
137,01 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
135,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
136,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
135,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
136,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (6)
136,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
135,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
135,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
136,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
136,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
135,27 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
136,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (5)
135,68 грн