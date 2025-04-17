Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
383,28
Экономия при брони: -50,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
362,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
399,11
Экономия при брони: -67,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,19
Экономия при брони: -16,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
375,10
Экономия при брони: -24,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,39
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
393,24
Экономия при брони: -61,87 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
390,08
Экономия при брони: -58,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,10
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
127,87
Экономия при брони: -17,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
382,95
Экономия при брони: -51,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,40
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
384,12
Экономия при брони: -48,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
258,67
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
362,70
Экономия при брони: -11,70 грн