Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
372,10
Экономия при брони: -33,86 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
366,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
386,31
Экономия при брони: -54,95 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
400,28
Экономия при брони: -68,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
355,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
389,20
Экономия при брони: -64,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
380,02
Экономия при брони: -30,99 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
236,71
Экономия при брони: -22,89 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
355,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
380,41
Экономия при брони: -47,21 грн