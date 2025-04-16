Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
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Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
366,40
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека копейка
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Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
263,97
Экономия при брони: -45,14 грн
Аптека оптовых цен
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
362,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
384,48
Экономия при брони: -45,57 грн
Бажаемо здоровья
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Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
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Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
386,61
Экономия при брони: -57,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
379,37
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
128,32
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
382,18
Экономия при брони: -40,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
374,90
Экономия при брони: -45,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
379,48
Экономия при брони: -50,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
127,20
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
376,78
Экономия при брони: -36,86 грн