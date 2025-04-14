Харьков (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
378,15
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
389,64
Экономия при брони: -51,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
366,40
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
366,40
Экономия при брони: -13,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,10
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
388,77
Экономия при брони: -52,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
382,95
Экономия при брони: -39,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
383,55
Экономия при брони: -40,12 грн