Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
368,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
375,10
Экономия при брони: -31,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,39
Экономия при брони: -21,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
390,12
Экономия при брони: -66,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
366,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
386,64
Экономия при брони: -45,23 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
375,10
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
373,72
Экономия при брони: -49,62 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,57
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
375,19
Экономия при брони: -52,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
383,15
Экономия при брони: -54,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,95
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
377,93
Экономия при брони: -46,62 грн