Диклофенак-Тева форте 2% (Diclofenac-Teva forte 2%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
207,84
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн