Диклофенак-Тева форте 2% (Diclofenac-Teva forte 2%)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
239,75
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
247,19
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
254,30
Экономия при брони: -7,63 грн