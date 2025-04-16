Диклофенак-Тева форте 2% (Diclofenac-Teva forte 2%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
239,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Диклофенак-Тева форте 2% гель 2 % туба 50 г №1
Тева Украина
264,80 грн