Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4805,11
Экономия при брони: -267,44 грн
4537,67 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4600,00
Экономия при брони: -182,87 грн
4417,13 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4380,00
Экономия при брони: -283,00 грн
4097,00 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4380,00
Экономия при брони: -283,00 грн
4097,00 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн