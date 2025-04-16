ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК (Dvatse Long hot drink)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
180,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
180,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн