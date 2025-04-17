ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК (Dvatse Long hot drink)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
199,22
Экономия при брони: -22,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
218,14
Экономия при брони: -11,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
194,79
Экономия при брони: -33,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора 600 мг саше 3 г №6
Дарница
208,10 грн