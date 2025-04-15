Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
354,56
Экономия при брони: -25,06 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
348,51
Экономия при брони: -51,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
348,22
Экономия при брони: -53,63 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
312,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
355,57
Экономия при брони: -55,37 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
348,31
Экономия при брони: -19,04 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн