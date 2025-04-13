Киев (адрес не указан)
Доступно в 338 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Фармация
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
294,20
Экономия при брони: -44,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
333,57
Экономия при брони: -17,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
338,70
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,58
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
304,26
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
317,56
Экономия при брони: -14,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
342,77
Экономия при брони: -40,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн