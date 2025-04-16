Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
346,67
Экономия при брони: -18,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
347,75
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
347,13
Экономия при брони: -18,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
344,10
Экономия при брони: -14,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
337,21
Экономия при брони: -21,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
344,09
Экономия при брони: -28,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
344,93
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
337,34
Экономия при брони: -45,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
343,00
Экономия при брони: -51,90 грн