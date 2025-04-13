Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
353,54
Экономия при брони: -24,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн