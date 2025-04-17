Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
351,75
Экономия при брони: -35,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
348,61
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
342,57
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
340,76
Экономия при брони: -11,81 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бримофтал капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
349,33
Экономия при брони: -14,16 грн