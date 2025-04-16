Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
272,87
Экономия при брони: -37,17 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
269,15
Экономия при брони: -25,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,98
Экономия при брони: -10,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
271,17
Экономия при брони: -40,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
278,36
Экономия при брони: -47,12 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
161,96
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
256,78
Экономия при брони: -25,32 грн