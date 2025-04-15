Киев
Касарк® H (Casark H)

Касарк® H (Casark H)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 162 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
235,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
178,93
Экономия при брони: -15,61 грн
163,32 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
85,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
269,92
Экономия при брони: -25,74 грн
244,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
271,13
Экономия при брони: -24,33 грн
246,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
235,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
263,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
183,75
Экономия при брони: -23,78 грн
159,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
240,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
280,21
Экономия при брони: -42,78 грн
237,43 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
269,08
Экономия при брони: -23,50 грн
245,58 грн
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