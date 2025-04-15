Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
178,93
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
269,92
Экономия при брони: -25,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
271,13
Экономия при брони: -24,33 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
183,75
Экономия при брони: -23,78 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
280,21
Экономия при брони: -42,78 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
269,08
Экономия при брони: -23,50 грн