Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
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Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
272,13
Экономия при брони: -40,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
246,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека копейка
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Открывается через 5 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
168,06
Экономия при брони: -9,35 грн
Бажаемо здоровья
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Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
278,55
Экономия при брони: -47,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
268,72
Экономия при брони: -31,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
184,91
Экономия при брони: -26,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
265,56
Экономия при брони: -25,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
268,80
Экономия при брони: -28,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
265,89
Экономия при брони: -35,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
257,90 грн