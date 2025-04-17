Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
274,68
Экономия при брони: -46,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
272,23
Экономия при брони: -31,83 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,03
Экономия при брони: -27,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
280,66
Экономия при брони: -49,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
255,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блистер №30
Артериум Лтд
266,10
Экономия при брони: -32,47 грн