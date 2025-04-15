Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн