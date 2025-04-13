Харьков (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
3.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница